Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde son aşamada!

Beşiktaş, Edwin Gyasi ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor.

Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen haberler arasında.

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