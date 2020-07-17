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17.07.2020 - 22:23 |

Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde son aşamada!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Edwin Gyasi ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde son aşamada!
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Beşiktaş, Edwin Gyasi ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor. 

Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen haberler arasında.

Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde son aşamada

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