BeÅŸiktaÅŸ - FenerbahÃ§e Beko: 74-83

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 2. haftasÄ±ndaki derbide, FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 83-74 yendi.Â

MÃ¼sabakayÄ±, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Burak KÄ±zÄ±lhan ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri SertaÃ§ KomsuoÄŸlu ve Metin SipahioÄŸlu da tribÃ¼nden takip etti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya boyalÄ± alanda Vesely ve Ahmet DÃ¼verioÄŸlu'nun basketleriyle baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, 6. dakikada Pierre'in Ã¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼yle farkÄ± Ã§ift hanelere Ã§Ä±kardÄ±: 5-15. Ä°lk Ã§eyrek, sarÄ±-lacivertlilerin 27-14 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.Â

MÃ¼sabakanÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine iyi baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ, Åžehmus Hazer ve Mehmet YaÄŸmur'un Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k atÄ±ÅŸlarÄ±yla 15. dakikada farkÄ± tek hanelere Ã§ekti: 30-39. Mola dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ toparlanan ve savunmada sertliÄŸini artÄ±ran FenerbahÃ§e Beko, 18. dakikada farkÄ± 15 sayÄ±ya (34-49) yÃ¼kseltti. SarÄ±-lacivertliler soyunma odasÄ±na 54-36 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸi 65-53 Ã¶nde kapatan FenerbahÃ§e Beko, baÅŸtan sona Ã¼stÃ¼n gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmada parkeden 83-74 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r KompleksiÂ

Hakemler: Emin MoÄŸulkoÃ§, Can Mavisu, HÃ¼seyin Ã‡elikÂ

BeÅŸiktaÅŸ: Mehmet YaÄŸmur 10, Åžehmus Hazer 18, Egehan Arna 3, Furkan HaltalÄ± 2, SadÄ±k Kabaca 11, Alperen ÅžengÃ¼n 21, Eray AkyÃ¼z 7, Ercan Osmani, Can Kaan Turgut, Hakan SayÄ±lÄ± 2Â

FenerbahÃ§e Beko: Brown 16, Biberovic 3, Pierre 5, Vesely 9, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 10, Hamilton 4, Eddie 13, Ali Muhammed 9, Melih MahmutoÄŸlu 14, Kenan Sipahi, Berkay CandanÂ

1. Periyot: 14-27Â

Devre: 36-54Â

3. Periyot: 53-65Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.39 Alperen ÅžengÃ¼n (BeÅŸiktaÅŸ)