Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe Beko: 74-83
04.10.2020 - 22:40 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe Beko: 74-83

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 2. haftasÄ±ndaki derbide, FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 83-74 yendi.Â

BeÅŸiktaÅŸ - Fenerbahçe Beko: 74-83
ABONE OL

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 2. haftasÄ±ndaki derbide, FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 83-74 yendi.Â 

MÃ¼sabakayÄ±, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Burak KÄ±zÄ±lhan ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri SertaÃ§ KomsuoÄŸlu ve Metin SipahioÄŸlu da tribÃ¼nden takip etti.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya boyalÄ± alanda Vesely ve Ahmet DÃ¼verioÄŸlu'nun basketleriyle baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, 6. dakikada Pierre'in Ã¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼yle farkÄ± Ã§ift hanelere Ã§Ä±kardÄ±: 5-15. Ä°lk Ã§eyrek, sarÄ±-lacivertlilerin 27-14 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.Â 

MÃ¼sabakanÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine iyi baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ, Åžehmus Hazer ve Mehmet YaÄŸmur'un Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k atÄ±ÅŸlarÄ±yla 15. dakikada farkÄ± tek hanelere Ã§ekti: 30-39. Mola dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ toparlanan ve savunmada sertliÄŸini artÄ±ran FenerbahÃ§e Beko, 18. dakikada farkÄ± 15 sayÄ±ya (34-49) yÃ¼kseltti. SarÄ±-lacivertliler soyunma odasÄ±na 54-36 Ã¼stÃ¼n gitti.Â 

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸi 65-53 Ã¶nde kapatan FenerbahÃ§e Beko, baÅŸtan sona Ã¼stÃ¼n gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmada parkeden 83-74 galip ayrÄ±ldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ - FenerbahÃ§e Beko: 74-83

Salon: Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r KompleksiÂ 

Hakemler: Emin MoÄŸulkoÃ§, Can Mavisu, HÃ¼seyin Ã‡elikÂ 

BeÅŸiktaÅŸ: Mehmet YaÄŸmur 10, Åžehmus Hazer 18, Egehan Arna 3, Furkan HaltalÄ± 2, SadÄ±k Kabaca 11, Alperen ÅžengÃ¼n 21, Eray AkyÃ¼z 7, Ercan Osmani, Can Kaan Turgut, Hakan SayÄ±lÄ± 2Â 

FenerbahÃ§e Beko: Brown 16, Biberovic 3, Pierre 5, Vesely 9, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 10, Hamilton 4, Eddie 13, Ali Muhammed 9, Melih MahmutoÄŸlu 14, Kenan Sipahi, Berkay CandanÂ 

1. Periyot: 14-27Â 

Devre: 36-54Â 

3. Periyot: 53-65Â 

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.39 Alperen ÅžengÃ¼n (BeÅŸiktaÅŸ)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Transfer Haberleri | Ä°ÅŸte Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tüm transferleri!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Transfer Haberleri | Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni sezondaki tüm transferleri!
Sergen YalçÄ±n: "Transferi yapanlara soracaksÄ±nÄ±z"
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak gerçeÄŸi! Ä°stifa etmedi...
    Son dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak gerçeÄŸi! Ä°stifa etmedi...
  2. Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin transferini açÄ±kladÄ±!
    Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin transferini açÄ±kladÄ±!
  3. Son dakika | Fatih Terim: "Ben Galatasaray'Ä± deÄŸil maçÄ± bÄ±raktÄ±m"
    Son dakika | Fatih Terim: "Ben Galatasaray'Ä± deÄŸil maçÄ± bÄ±raktÄ±m"
  4. Etebo: "Böyle bir skoru beklemiyorduk"
    Etebo: "Böyle bir skoru beklemiyorduk"
  5. Omar Elabdellaoui: "Ä°lk yarÄ±yÄ± boÅŸa geçirdik"
    Omar Elabdellaoui: "Ä°lk yarÄ±yÄ± boÅŸa geçirdik"



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'tan Rachid Ghezzal ataÄŸÄ±!

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'tan Rachid Ghezzal ataÄŸÄ±!

Son dakika | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

Son dakika | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

Fatih Terim'den kadro ve Hakan Balta açÄ±klamasÄ±!

Fatih Terim'den kadro ve Hakan Balta aÃ§Ä±klamasÄ±!

Son dakika | Sergen YalçÄ±n: "Transferi yapanlara soracaksÄ±nÄ±z"

Son dakika | Sergen YalÃ§Ä±n: "Transferi yapanlara soracaksÄ±nÄ±z"

SÄ±radaki Haber