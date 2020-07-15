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HaberlerSüper Lig Haberleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
15.07.2020 - 13:20 |

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'de Cemil Usta sezonun bitimine son iki hafta kaldı. 33. haftanın en kritik müsabakaları arasında gösterilen Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçının hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı. Süper Lig'de 3.'lük için yarışan Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin bitimine son iki hafta kala puan kaybetmek istemeyen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf kim olacak. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 33. haftanın en kritik müsabakasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan 32 haftada topladığı 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 50 puan toplayan ve 7. sırada yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan son iki maçını kazanıp ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen iki takımın mücadelesi aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon oynanacak son derbi maçı olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahip! Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele 21:00'de başlayacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

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