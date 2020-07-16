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16.07.2020 - 16:44 |

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları belli oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
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Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Dev derbide Beşiktaş 2.00 oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'ye 2.70 oran verildi. Beraberliğe ise 3.10 oran belirlendi.

iddaa risk yönetimi, şampiyonluk adaylarının maçlarının oranlarını da belirledi.

Oranlar şu şekilde;

1.32 Başakşehir - 3.90 Beraberlik - 5.20 Kayserispor

1.42 Trabzonspor - 3.60 Beraberlik - 4.50 Konyaspor

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