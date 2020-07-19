Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Rakiplerinin puanlar kaybettiği son 2 haftada, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor engellerini "tek farkla" geçmeyi başaran Beşiktaş, ilk 4 içinde kalma konusunda ciddi yol kat etti. Fenerbahçe karşısında Georges-Kevin N'Koudou cezası nedeniyle, Adem Ljajic ve Umut Nayir ise koronavirüs prosedürleri gereği forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçen hafta sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Atiba Hutchinson da derbide ilk 11'de olacak. Ülkesine dönen Victor Ruiz sonrası savunma ikilisi Enzo Roco ve Domagoj Vida'dan oluşacak.

Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleriyle Avrupa için umutlanan Fenerbahçe, önce Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2 puan bıraktı... Ardından da evinde Sivasspor'a kaybetti ve işini mucizelere bıraktı. Hafta arası Dirar ve Emre Belözoğlu arasında gerginlik yaşandı. Kulüp bunun basına yansıdığı kadar büyük bir olay olmadığını açıkladı. Son antrenmanları kaçıran Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saati netlik kazanacak. Cezası sona eren Serdar Aziz, sezon boyunca kanayan yara olan stoperdeki yerine geri dönüyor. Partneri Simon Falette olacak. Sivasspor karşısında ilk 11 başlayıp sarı lacivertli ekibin Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncusu unvanını alan Ömer Faruk Beyaz'ın ise bu sefer yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 8 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 11 maçın sadece 1'ini Beşiktaş kazanabildi. (5 beraberlik - 5 Fenerbahçe galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %22'lik kesim derbi maçta siyah-beyazlı tarafta yerini almış durumda... %11'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Mücadelenin adı ‘Derbi’ olsa da, iki taraf için de hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon oldu... Beşiktaş cephesinde Trabzonspor’un Avrupa cezası sonrası Şampiyonlar Ligi şansı iştah kabarttı haliyle. Sarı Lacivertliler şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başlasa da, sezonu bir de derbi mağlubiyetiyle kapatmak, yönetim açısından da taraftarın gözünde ciddi bir imaj ve intiba kaybı yaşatacaktır. Son haftalarda iki takımın da hücum performansları, potansiyellerinin fazlasıyla altında. Tempo ve pozisyon yönünden zayıf, keyifsiz bir derbi mücadelesi bekliyorum. 0-0 ya da 1-1 gibi bir skor çıkabilir. Ek olarak Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga gibi isimlerin kart ceza sınırında olmalarından kaynaklı, hem derbi maçı olması hem de son maç öncesi cezalı duruma düşme ihtimallerine karşın ‘Kırmızı kart olur’ opsiyonunu da bir kenarda tutabiliriz...