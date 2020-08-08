Beşiktaş, Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, genç pivot Furkan Haltalı'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2002 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı ile başlayan Furkan Haltalı, ilk sezonunda 6 maçta süre aldı. 2018-2019 sezonunda 21 karşılaşmaya çıkan Furkan, 3,3 sayı ve 3 ribaunt ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile 2 lig maçında görev yapan genç pivot, 12,5 sayı ve 9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bugün ABD'li Isaiah Blackmon, Ercan Osmani ve Sadık Emir Kabaca ile de sözleşme imzalamıştı.