Beşiktaş - Galatasaray derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Gol yemeden aldığı üst üste 5 galibiyetle zirveye kurulan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Hatay deplasmanında 2-2 berabere kalsa da 1. sıradaki yerini kaybetmedi. Derbi haftasına averajla Fenerbahçe'nin önünde lider girdi. Siyah beyazlılarda kart cezalısı Welinton’un yanı sıra Ajdin Hasic derbinin kadrosunda yer almadı. Uzun bir aradan sonra kupadaki Rizespor maçında yedek kulübesinde olan Adem Ljajic ile Gökhan Töre, derbi maçta hamle oyuncusu olarak bir kez daha kulübedeki yerlerini alacak. TD Sergen Yalçın'ın sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı, savunmanın göbeğinde ise Welinton'un yokluğunda Francisco Montero'yu oynatması bekleniyor. Hücumda gözler Vincent Aboubakar (13 maç - 9 gol 2 asist) ile Cyle Larin'de (16 maç - 11 gol 2 asist) olacak. Orta alanda direnci Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ile birlikte Necip Uysal'ın yukarı çekeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Necip'in yerine plase Bernard Mensah...

2020'yi lider kapatan, 2021'e kabus gibi başladıktan sonra Gençlerbirliği'ni farklı devirip moral bulan Galatasaray'da ise Emre Taşdemir ve Radamel Falcao sakat. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de forma giyemeyecek. TD Fatih Terim'in savunma merkezinde Ryan Donk ile Christian Luyindama arasında vereceği kararı maç saati öğreneceğiz. Marcao'nun stoperdeki partneri şu an için belirsiz... Takımla çalışmalara başlayan Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera için de yine maç saati olmadan son durumu öngörmek mümkün değil. Feghouli yaklaşık 3 haftadır formaya uzak, Muslera ise son lig maçına 14 Haziran 2020'de çıkmıştı. Son 4 lig maçında 4 gole katkı (3 gol 1 asist) yapan Oğulcan Çağlayan çok formda. Ön liberodaki varlığı takım için kilit konumda olan Taylan Antalyalı ve saha içinde bir kaptandan fazlasını veren Arda Turan öne çıkan diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 6 derbi "KG YOK" bitti.

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 5 karşılaşma "2.5 ALT" oldu.

- Beşiktaş; Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 14 iç saha maçını kaybetmedi.

- Galatasaray TD Fatih Terim, Beşiktaş ile karşılaştığı son 10 maçta sadece 1 kez kaybetti. (5 galibiyet - 4 beraberlik)

- Galatasaray TD Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 35 maçın 30'unda mağlup olmadı. (15 galibiyet - 15 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %18'lik kesim Dolmbahçe'deki derbide Sergen Yalçın'ın öğrencilerini bir adım önde görüyor... %13'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede her iki takımdan da bekliyor.

GALATASARAYLILARIN %10’U BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNE OYNUYOR!

Dev derbiyi Misli.com mercek altına aldı! Beşiktaşlı ve Galatasaraylı iddaa oyuncularının tercihlerini analiz etti...

Beşiktaşlıların %26'sı "Beşiktaş galibiyeti" oynarken, Galatasaraylıların da %10'unun "Beşiktaş galibiyeti" oynaması gözlerden kaçmadı. Beşiktaşlılar kendi takımlarından sonra en çok "2.5 ÜST" ve "KG VAR" tercihlerine yönelirken, Galatasaraylı iddaa oyuncularının %18'i "Galatasaray galibiyeti" tercih etmiş.

Hem Fenerbahçelilerin hem de Trabzonsporluların %10'u derbinin favorisini Beşiktaş olarak görürken; sarı lacivert ve bordo mavi renklere gönül verenlerin ikinci tercihi "KG VAR" olmuş.