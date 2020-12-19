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19.12.2020 - 16:19 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, derbi maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
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Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Göknur Silen)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 19-25, 14-25, 19-25

Süre: 70 dakika (22, 23, 25)

Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

 

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