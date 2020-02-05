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05.02.2020 - 14:06 | | AA

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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