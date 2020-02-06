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06.02.2020 - 15:36 |

Son dakika | Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etti

Siyah-beyazlı kulüp, gelecek sezon için ilk transferini yaptı. Beşiktaş yönetimi, Kocaelispor forması giyen 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı.

Son dakika | Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etti

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ilk transferini yaptı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı. Forvet ve kanat bölgelerinde oynayan 18 yaşındaki oyuncunun transferi için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi. Genç oyuncu sezon sonunda ise Beşiktaş’ın kampına katılacak.

Gökdeniz Bayrakdar’ın Kocaelispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

 

Son dakika | Beşiktaş, Gökdeniz Bayrakdarı transfer etti

 

 

 

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