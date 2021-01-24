Süper Lig'de lider Göztepe ile karşılaşıyor. Son haftalardaki futboluyla göz kamaştıran Beşiktaş, puan farkını açarak şampiyonluk yolunda bir virajı daha aşmak istiyoyor. Kritik maç önceki her iki kulübün taraftarı da "Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic

VİNCENT ABOUBAKAR VE CYLE LARİN İKİLİSİ BU MAÇI BEKLİYOR

Beşiktaş’ın muhteşem ikilisi Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu akşamki mücadelede şovlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor. Bu sezon birlikte 25 gole imza atan formda isimler, Göztepe karşısında da fileleri havalandırıp Kara Kartal’ın zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

VİDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük’ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

ÜNAL KARAMAN DALYA DİYECEK

Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman kariyerindeki 100. Süper Lig maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların başında ilk kez sahada olacak deneyimli teknik adam, İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

GÖZTEPE 19 SENEDİR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38’ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul’da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı.