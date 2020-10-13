Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
13.10.2020 - 20:18 | | Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

ABONE OL

Sağanak yağmur altında, ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş'ın sözleşmesini dondurduğu futbolculardan Tyler Boyd takımla idmana çıkmaya devam ederken, Montero salonda çalıştı. Son transfer Rachid Ghezzal ise bireysel antrenör eşliğinde koşu yaptı.

İdmanı futbol A takım sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ ile TFF ve UEFA'dan sorumlu yönetici Kemal Erdoğan takip etti.
Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışma ile devam edecek.

Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

    Beşiktaş’ta hazırlıklar kaldığı yerden devam etti
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı
      Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı
    2. Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma
      Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma
    3. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon 1. turda yapılan 3 maçla başladı
      Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon 1. turda yapılan 3 maçla başladı
    4. Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
      Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
    5. Ljubisa Tumbakovic: Türkiye’nin kaliteli ve değerli oyuncuları var
      Ljubisa Tumbakovic: Türkiye’nin kaliteli ve değerli oyuncuları var



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

    Son dakika - Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

    Bellona Kayseri Basketbol Kylee Shook ile yollarını ayırdı

    Bellona Kayseri Basketbol Kylee Shook ile yollarını ayırdı

    Son dakika - Hatayspor: 3 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

    Son dakika - Hatayspor: 3 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

    Son dakika - Şenol Güneş açıkladı: Çağlar Sırbistan maçında oynayamayacak

    Son dakika - Şenol Güneş açıkladı: Çağlar Sırbistan maçında oynayamayacak

    Sıradaki Haber