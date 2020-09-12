Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre'den heyecanlandıran paylaşım!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Gökhan Töre, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshederek bonservisini elinde bulunduran ve eski takımı Beşiktaş'a geri dönmek için gün sayan Töre, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Gökhan Töre 'hız antrenmanı' notuyla yeni bir video paylaştı. Siyah beyazlılar, Töre'nin gönderisine yoğun ilgi gösterdi.