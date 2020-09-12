Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre'den heyecanlandıran paylaşım!
12.09.2020 - 19:33 |

Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre'den heyecanlandıran paylaşım!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve Beşiktaş için gün sayan Gökhan Töre, 'hız antrenmanı' notuyla bir video paylaştı.

Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre'den heyecanlandıran paylaşım!
ABONE OL

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Gökhan Töre, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini feshederek bonservisini elinde bulunduran ve eski takımı Beşiktaş'a geri dönmek için gün sayan Töre, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Gökhan Töre 'hız antrenmanı' notuyla yeni bir video paylaştı. Siyah beyazlılar, Töre'nin gönderisine yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş haberleri | Gökhan Töreden heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş haberleri | Gökhan Töreden heyecanlandıran paylaşım

    Caner Erkin&Şükran Ovalı çiftinin keyfi yerinde...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması!
      Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması!
    2. Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre'den heyecanlandıran paylaşım!
      Beşiktaş haberleri | Gökhan Töre'den heyecanlandıran paylaşım!
    3. Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    4. Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı geldi
      Son Dakika | Kayserispor'a transfer yasağı geldi
    5. Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı
      Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında

    Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında

    VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!

    VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!

    F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

    F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

    Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı

    Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı

    Sıradaki Haber