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28.09.2020 - 09:27 |

Beşiktaş Haberleri | Yönetim açıkladı! Sergen Yalçın ve Vida arasındaki kavga...

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı ağır mağlubiyet sonrasında soyunma odasında yaşandığı iddia edilen kavga ile ilgili yönetimden açıklama geldi.

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Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta bu maçın şoku yaşanırken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atılmıştı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hırvat stoper Domagoj Vida ile soyunma odasında kavga ettiği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

YÖNETİM YALANLADI!

Beşiktaş yönetimi A Spor'a yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ve Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarını yalanladı.

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