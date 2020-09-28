Beşiktaş Haberleri | Yönetim açıkladı! Sergen Yalçın ve Vida arasındaki kavga...

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta bu maçın şoku yaşanırken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atılmıştı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hırvat stoper Domagoj Vida ile soyunma odasında kavga ettiği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

YÖNETİM YALANLADI!



Beşiktaş yönetimi A Spor'a yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ve Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarını yalanladı.