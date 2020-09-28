28.09.2020 - 09:27 |
Beşiktaş Haberleri | Yönetim açıkladı! Sergen Yalçın ve Vida arasındaki kavga...
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı ağır mağlubiyet sonrasında soyunma odasında yaşandığı iddia edilen kavga ile ilgili yönetimden açıklama geldi.
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta bu maçın şoku yaşanırken, gündem yaratacak bir iddia ortaya atılmıştı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hırvat stoper Domagoj Vida ile soyunma odasında kavga ettiği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.
YÖNETİM YALANLADI!
Beşiktaş yönetimi A Spor'a yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ve Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarını yalanladı.