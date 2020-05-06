Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü
06.05.2020 - 20:35 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Aycan Yanaç: Fenerbahçe'yi tutuyorum
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ali Düşmez, TFF Başkan Vekili oldu

Ali Düşmez, TFF Başkan Vekili oldu

Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak

Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak

Göztepe’de tüm testler negatif

Göztepe’de tüm testler negatif

Ahmet Ağaoğlu: Biz baştan beri hiçbir görüş belirtmedik

Ahmet Ağaoğlu: Biz baştan beri hiçbir görüş belirtmedik

Sıradaki Haber