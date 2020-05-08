BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
BeÅŸiktaÅŸ, gruplar halinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¼nÃ¼n ikinci antrenmanÄ±na Dorukhan TokÃ¶z, Atiba Hutchinson, Pedro Rebocho, Muhammed Elneny, Enzo Roco, Abdoulay Diaby, ErdoÄŸan Kaya ve Ersin DestanoÄŸlu'nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idmanda futbolcularÄ±n, aÃ§ma-germe, tam sahada koÅŸu, kondisyon ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ± kaydedildi.Â
BeÅŸiktaÅŸ, 2 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan 11 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 12.00 ve 15.00'te 2 grup halinde yapacaÄŸÄ± antrenmanlarla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.
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