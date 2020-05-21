BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±naÂ devam etti.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJKÂ Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeÂ gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman 1,5 saat sÃ¼rdÃ¼.

Sahada yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ± sonrasÄ± pas, dar alandaÂ oyun ve kontrollÃ¼ pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°dman yarÄ±m sahada oynananÂ taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift idmanla devam edecek.

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