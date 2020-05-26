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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
26.05.2020 - 13:53 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından açma germe çalışması yaptığı bildirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

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