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07.02.2020 - 22:36 | | AA

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 67-57

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı 67-57 yendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmer Nur Çebi müsabakayı tribünden izledi.

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 67-57

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı 67-57 yendi. 

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 üstün tamamlayan siyah-beyazlı takım, devre arasına da 29-24 önde girdi. İkinci yarıya daha iyi başlayan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyreği 46-41 galip durumda geçti. Son çeyrekte toparlanan Beşiktaş, sahadan 10 sayı farkla 67-57 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmer Nur Çebi ile yöneticiler Fatih Hakan Avşar ve Umut Şenol da tribünden izledi.

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 67-57

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