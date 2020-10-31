Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84
31.10.2020 - 19:42 | | AA

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 yendi. Aslan bu sonuçla üst üste 6. kez galip geldi.

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 yendi. 

Bu sonuçla Galatasaray altıncı galibiyetini elde ederken, Beşiktaş HDI Sigorta dördüncü kez mağlup oldu. 

Karşılaşma öncesi dün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. 

Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Yanındayız İzmir" yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı 

Beşiktaş HDI Sigorta: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14, Senay Zeybek 1, Nur Sezen Yavuz 

Galatasaray: Williams 12, Asena Yalçın 3, Cansu Köksal 3, Steinberga 23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak 

1. Periyot: 19-21 

Devre: 43-39 

3. Periyot: 57-65

    Eden Hazard antrenmanda gol şov yaptı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!
      Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!
    2. Son dakika - Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Marcao şoku!
      Son dakika - Galatasaray'da Marcelo Saracchi ve Marcao şoku!
    3. Son dakika - İstanbulspor'dan Fatih Tekke için Trabzonspor açıklaması!
      Son dakika - İstanbulspor'dan Fatih Tekke için Trabzonspor açıklaması!
    4. Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84
      Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73-84
    5. Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı yıktı!
      Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı yıktı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Real Madrid evinde farklı galip geldi!

    Real Madrid evinde farklı galip geldi!

    Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu! Gökhan Töre...

    Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu! Gökhan Töre...

    Schalke 04'ten Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı

    Schalke 04'ten Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı

    Son dakika - TFF Amatör ligler için kararını açıkladı!

    Son dakika - TFF Amatör ligler için kararını açıkladı!

    Sıradaki Haber