Beşiktaş-Hoffeneim maçı iptal edildi

2016-2017 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş 2. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşılaştı.

Tirol bölgesindeki Türk vatandaşların oldukça ilgi gösterdikleri mücadele maçın startıyla başlayan ve giderek şiddetin artıran yağmur ve fırtına yüzünden 53. dakikada iptal edildi.

Sol bek Olcay, 10 numara Oğuzhan Özyakup

Teknik direktör Şenol Güneş, Hoffenheim karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Olcay Şahan, Atiba, Necip, Aras, Oğuzhan, Kerim Frei ve Cenk Tosun’dan oluşan kadroyu sürdü.

6 aylık bir sakatlık sürecinden çıkan ve yeni yeni antrenman maçlarında görev almaya başlayan Rhodolfo’nun yerine Tosic stoperde görev alırken, Olcay Şahan sol bek olarak oynadı.

Jose Sosa’nın durumu netleşinceye kadar 10 numara problemini Oğuzhan ve Aras Özbiliz ile aşmayı düşünen Şenol Güneş, Al Hilal maçında 10 numarada oynattığı Aras’ı bu kez sağ kanatta denedi. Hoffenheim karşısında 10 numara olarak bu kez Oğuzhan Özyakup’u oynatan tecrübeli hoca, orta sahayı Atiba-Nacip ikilisinden oluşturdu.

Fenerbahçe’den transfer edilen milli sağ bek Gökhan Gönül ve İspanyol kaleci Fabricio da Beşiktaş formasıyla ilk maçına Hoffenheim karşısında çıkmış oldular.

İlk yarıda tek pozisyon Kerim Frei’dan

Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla beraber başlayan yoğun yağmur oyun anlamında her iki takımı da olumsuz etkiledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısından akılda kalan tek pozisyon Olcay’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan ve topu kaleciye nişanlayan Kerim’in girdiği pozisyondu.

Kerim Frei maçın 25. dakikasında attığı bir depar sonrası sol uyluk arka adalesinde zorlama hissedince tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı ve yerine Andreas Beck girdi. Bu dakikadan itibaren Olcay Şahan sol öne geçerken, sol bek pozisyonunda Andreas Beck oynadı.

Yoğun Yağmur 2. yarıda da etkili olunca maç iptal edildi

Maçın başında başlayan yağmur devre arasında etkisini iyice artırdı ve zaman zaman gök gürültülü fırtına şeklinde ikinci devrede de yağdı.

İlk yarıyı saha kenarında şemsiye altında seyreden Başkan Fikret Orman, ikinci yarıyı tribünden seyretmek istedi. Ancak Fikret Orman, yoğun yağış tribünlere bile etki edince yeniden saha kenarına inmek zorunda kaldı.

2. devrenin başlamasıyla da futbolcuların top oynamakta bir hayli zorlandığı görüldü. Yoğun yağış hızını azaltmayınca hakem Hirschbicler Bernd 53. dakikada maça 10 dakika ara verdi.

10 dakika sonra sahaya çıkan hakem, yağışın devam ettiğini görünce her iki kulübün de onayını alarak karşılaşmayı iptal etti.

İLK 11'LER:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Olcay, Necip, Atiba, Kerim, Oğuzhan, Aras, Cenk

Hoffeneim: Oliver Baumann, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic, Jeremy Toljan, Sebastian Rudy, Lukas Rupp, Jonathan Schmid, Pirmin Schwegler, Sandro Wagner, Steven Zuber, Andrej Kramaric

Siyah Beyazlı ekip ilk hazırlık maçında Al Hilal Riyadh takımıyla 1-1 berabere kalmıştı...

Olcay Şahan sol bekte

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, maçta Olcay Şahan'ı sol bekte denedi. Adriano'nun henüz kadroya dahil olmadığı Beşiktaş'ta antrenman maçlarında zaman zaman bu şekilde oynayan Olcay Şahan, savunmada görev aldı.

Gökhan Gönül ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayı ilk kez Hoffenheim karşısında giydi. Şenol Güneş, Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyen ve Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ü Hoffenheim maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

Maçı izlemeye gelen siyah-beyazlı taraftarlar, Gökhan Gönül lehine tezahüratta bulundu.

El Hilal karşısında kalede görev yapan Denys Boyko, Hoffenheim karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine yeni transfer Fabricio Agosto Ramirez görev yaptı.

Eşi doğum yaptığı için İstanbul'a giden ve bugün Avusturya kampına dahil olan Andreas Beck de yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığını atlatan ve fizik olarak hazır olmaya çalışan Luiz Rhodolfo da uzun bir aradan sonra kadroda kendisine yer buldu. Brezilyalı oyuncu, yedek kulübesinde görev bekledi.

Taraftar yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ın Hoffenheim ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlılar, stattaki tek tribünü tamamen doldurdu.