BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± D Grubu'nun Ä°stanbul'daki organizasyonunda BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, gruptaki ikinci maÃ§Ä±nda Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 90-81 yendi.Â

Siyah-beyazlÄ±lar, bu sonuÃ§la gruptaki ilk galibiyetini aldÄ±. CSU Sibiu ise ilk kez maÄŸlup oldu.Â

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda yarÄ±n saat 18.00'de Bulgaristan takÄ±mÄ± Balkan Basket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Romanya takÄ±mlarÄ± CSM Oradea ile CSU Sibiu ise saat 15.00'te karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

MaÃ§a etkili baÅŸlayan CSU Sibiu, 4. dakikayÄ± 12 sayÄ± farkla 14-2 Ã¶nde geÃ§ti. HÃ¼cumda kÄ±sa oyuncularÄ±nÄ±n skor katkÄ±sÄ±yla toparlanan BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, 7. dakika biterken farkÄ± 2 sayÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 17-19. Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en ilk Ã§eyrek, 25-25 eÅŸitlikle tamamlandÄ±.

Ä°kinci periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken Ã§eyreÄŸin son bÃ¶lÃ¼mlerinde Berry II ve Blackmon'la sayÄ±lar bulan BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, soyunma odasÄ±na 48-42 Ã¼stÃ¼n girdi.Â

Ä°kinci yarÄ±ya iyi baÅŸlayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Åžehmus Hazer'in basketiyle 22. dakika biterken farkÄ± 13 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 55-42. Ã‡eyrek boyunca 26 sayÄ± kaydeden BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, rakibine 6 sayÄ± ÅŸansÄ± verdi ve final periyoduna 74-48 skor avantajÄ±yla Ã¶nde gitti.Â

Son Ã§eyrekte skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, maÃ§Ä± 90-81 kazandÄ±.

Salon: BJK Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r Kompleksi

Hakemler: Radomir Vojinovic (KaradaÄŸ), Sergei Beliakov (Rusya), Franko Gracin (HÄ±rvatistan)

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex: Blackmon 14, Åžehmus Hazer 25, Markell Johnson 6, Hakan SayÄ±lÄ±, Alperen ÅžengÃ¼n 16, Berry II 21, Egehan Arna 4, Furkan HaltalÄ± 4, SadÄ±k Emir Kabaca, Mehmet YaÄŸmur, YaÄŸÄ±z Aksu

CSU Sibiu: Addison 23, Philmore 12, Torok 5, Tohatan 7, Williams 8, Ryback Johnson 2, Jackson 14, Hardy 10Â

1. Periyot: 25-25Â

Devre: 48-42Â

3. Periyot: 74-48Â

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 33.08 Philmore (CSU Sibiu)