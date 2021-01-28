Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasketbol Haberleri BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81
28.01.2021 - 21:55 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81

FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, gruptaki ikinci maÃ§Ä±nda Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 90-81 yendi.Â

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81
ABONE OL

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± D Grubu'nun Ä°stanbul'daki organizasyonunda BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, gruptaki ikinci maÃ§Ä±nda Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 90-81 yendi.Â 

Siyah-beyazlÄ±lar, bu sonuÃ§la gruptaki ilk galibiyetini aldÄ±. CSU Sibiu ise ilk kez maÄŸlup oldu.Â 

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda yarÄ±n saat 18.00'de Bulgaristan takÄ±mÄ± Balkan Basket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Romanya takÄ±mlarÄ± CSM Oradea ile CSU Sibiu ise saat 15.00'te karÅŸÄ±laÅŸacak.Â 

MaÃ§a etkili baÅŸlayan CSU Sibiu, 4. dakikayÄ± 12 sayÄ± farkla 14-2 Ã¶nde geÃ§ti. HÃ¼cumda kÄ±sa oyuncularÄ±nÄ±n skor katkÄ±sÄ±yla toparlanan BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, 7. dakika biterken farkÄ± 2 sayÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 17-19. Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en ilk Ã§eyrek, 25-25 eÅŸitlikle tamamlandÄ±.

Ä°kinci periyot da dengeli bir oyuna sahne olurken Ã§eyreÄŸin son bÃ¶lÃ¼mlerinde Berry II ve Blackmon'la sayÄ±lar bulan BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, soyunma odasÄ±na 48-42 Ã¼stÃ¼n girdi.Â 

Ä°kinci yarÄ±ya iyi baÅŸlayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, Åžehmus Hazer'in basketiyle 22. dakika biterken farkÄ± 13 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 55-42. Ã‡eyrek boyunca 26 sayÄ± kaydeden BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, rakibine 6 sayÄ± ÅŸansÄ± verdi ve final periyoduna 74-48 skor avantajÄ±yla Ã¶nde gitti.Â 

Son Ã§eyrekte skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan BeÅŸiktaÅŸ Icrypex, maÃ§Ä± 90-81 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81

Salon: BJK Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r Kompleksi

Hakemler: Radomir Vojinovic (KaradaÄŸ), Sergei Beliakov (Rusya), Franko Gracin (HÄ±rvatistan)

BeÅŸiktaÅŸ Icrypex: Blackmon 14, Åžehmus Hazer 25, Markell Johnson 6, Hakan SayÄ±lÄ±, Alperen ÅžengÃ¼n 16, Berry II 21, Egehan Arna 4, Furkan HaltalÄ± 4, SadÄ±k Emir Kabaca, Mehmet YaÄŸmur, YaÄŸÄ±z Aksu

CSU Sibiu: Addison 23, Philmore 12, Torok 5, Tohatan 7, Williams 8, Ryback Johnson 2, Jackson 14, Hardy 10Â 

1. Periyot: 25-25Â 

Devre: 48-42Â 

3. Periyot: 74-48Â 

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 33.08 Philmore (CSU Sibiu)

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. RÄ±za ÇalÄ±mbay'dan transfer açÄ±klamasÄ±!
    RÄ±za ÇalÄ±mbay'dan transfer açÄ±klamasÄ±!
  2. BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81
    BeÅŸiktaÅŸ Icrypex - CSU Sibiu: 90-81
  3. Marcelo Goiano için ameliyat kararÄ±!
    Marcelo Goiano için ameliyat kararÄ±!
  4. Adzic ile yollar ayÄ±rÄ±ldÄ±!
    Adzic ile yollar ayÄ±rÄ±ldÄ±!
  5. Son dakika - Acun IlÄ±calÄ±:
    Son dakika - Acun IlÄ±calÄ±:



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Süper Kupa sonrasÄ± 2 PFDK sevki!

SÃ¼per Kupa sonrasÄ± 2 PFDK sevki!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda!

FenerbahÃ§e'nin yeni transferi Osayi-Samuel idmanda!

Khimki - Fenerbahçe Beko: 76-107

Khimki - FenerbahÃ§e Beko: 76-107

Kayserispor Luckassen ile anlaÅŸtÄ±

Kayserispor Luckassen ile anlaÅŸtÄ±

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet