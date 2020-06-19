BeÅŸiktaÅŸ ile Denizlispor 40. randevuda

Ä°ki ekip arasÄ±nda 28 AÄŸustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen StadÄ±'nda yapÄ±lan ve 3-1 BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlanan karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayan rekabette, geride kalan 39 maÃ§ta siyah-beyazlÄ±lar 27, yeÅŸil-siyahlÄ±lar 4 galibiyet aldÄ±, 8 mÃ¼sabaka ise berabere sonuÃ§landÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n toplam 67 golÃ¼ne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan mÃ¼sabakayÄ± BeÅŸiktaÅŸ 1-0 kazandÄ±.

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Denizlispor 12 maÃ§tÄ±r kazanamÄ±yor

Denizlispor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± ligde 12 maÃ§tÄ±r maÄŸlup edemiyor.

SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maÃ§ta 3-1'lik skorla alan yeÅŸil-siyahlÄ±lar, daha sonraki 12 mÃ¼sabakada 3 puana ulaÅŸamadÄ±, son 9 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 12 maÃ§ta BeÅŸiktaÅŸ 11 kez galip geldi, bir mÃ¼sabaka berabere sonuÃ§landÄ±.

Denizli'deki maÃ§lar

BeÅŸiktaÅŸ, genel toplamdaki galibiyet Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Denizli'deki maÃ§larda da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Siyah-beyazlÄ±lar, Denizli'deki 18 maÃ§Ä±n 11'ini kazanÄ±rken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldÄ±.

Denizli'de siyah-beyazlÄ±larÄ±n 33 golÃ¼ne, yeÅŸil-siyahlÄ±lar 17 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ä°ki ekip Denizli'de en son 2009-2010 sezonunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve kazanan taraf 1-0'lÄ±k skorla konuk BeÅŸiktaÅŸ oldu.

Ã–te yandan, iki takÄ±m arasÄ±nda 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapÄ±lmasÄ± gereken karÅŸÄ±laÅŸma ev sahibi ekibin cezasÄ± nedeniyle Ä°zmir'de oynanmÄ±ÅŸ ve BeÅŸiktaÅŸ 2-0 galip gelmiÅŸti.

Denizli cephesi

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda yarÄ±n Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸma, saat 21.00'de baÅŸlayacak. MÃ¼cadeleyi hakem Mete Kalkavan yÃ¶netecek.

Siyah-beyazlÄ± ekip, yeni tip koronavirÃ¼s nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 3 ay ara verilen ligin 27. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 maÄŸlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaÅŸayan BeÅŸiktaÅŸ, 44 puanla beÅŸinci sÄ±rada yer alÄ±yor.

GeÃ§en hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 maÄŸlubiyet ve 31 puanla 11. sÄ±rada bulunuyor.

7 oyuncu sÄ±nÄ±rda

BeÅŸiktaÅŸ'ta 7 futbolcu, sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarÄ±nki maÃ§ta sarÄ± kart gÃ¶rmeleri halinde 29. haftada Ä°ttifak Holding Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rev yapamayacak.

Burak YÄ±lmaz oynayabilecek

Siyah-beyazlÄ± ekipte cezasÄ± biten Burak YÄ±lmaz, Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rev alabilecek.

Galatasaray ile oynanan derbi maÃ§ta gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartla cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Burak, geÃ§en haftaki Fraport TAV Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyememiÅŸti.

Vida sakat

Siyah-beyazlÄ± ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Domagoj Vida'nÄ±n yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev almasÄ± beklenmiyor.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Fraport TAV Antalyaspor ile yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta sakatlanan Vida'nÄ±n saÄŸ uyluk iÃ§ adalesinde Ã¶dem tespit edilmiÅŸti.

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