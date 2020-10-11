Beşiktaş ile Karagümrük arasında hazırlık maçı

Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıklarını dün tek antrenmanla sürdüren Beşiktaş, bugün Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Basına kapalı gerçekleştirilen dünkü çalışmada siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Kartal bugün saat 14.00’te, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Josef de Souza Beşiktaş'ta!