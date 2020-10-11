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11.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş ile Karagümrük arasında hazırlık maçı

Beşiktaş, bugün Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş ile Karagümrük arasında hazırlık maçı
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Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıklarını dün tek antrenmanla sürdüren Beşiktaş, bugün Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Basına kapalı gerçekleştirilen dünkü çalışmada siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Kartal bugün saat 14.00’te, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Karagümrük arasında hazırlık maçı

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