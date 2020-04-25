Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş, Jimmy Cabot'ın peşinde! Bonservissiz...
25.04.2020 - 19:29 | | Fanatik

Beşiktaş, Jimmy Cabot'ın peşinde! Bonservissiz...

Beşiktaş, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot'ı listeye aldı. Fransız basını, 1.64 boyundaki yıldız isim için Beşiktaş'ın en istekli takım olduğunu vurguladı.

Beşiktaş, Jimmy Cabot'ın peşinde! Bonservissiz...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kontratı biten oyunculara yönelmeye devam ediyor.

France Football'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde oyuncu özellikleriyle Mathieu Valbuena'ya benzetilen 1.64 boyundaki Cabot ile başta Marsilya olmak üzere birçok Fransa Ligue 1 takımı da ilgileniyor.

Bu sezonki istatistikleri ile Ligue 2'nin en çok başarılı dribling yapan oyuncusu olan Cabot'nun transferi için Beşiktaş'ın en öne çıkan, en istekli takım olduğu belirtiliyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Nou Camp'a sürpriz talip! Mike Tyson...

Beşiktaş, Jimmy Cabotın peşinde Bonservissiz...

Beşiktaş, Jimmy Cabotın peşinde Bonservissiz...

Mathieu Valbuena'nın Olimpik Lyon'daki En İyi Anları

    Georgina Rodríguez formunu koruyor
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FlyBasketball’dan yer altında salon

    FlyBasketball’dan yer altında salon

    John Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım

    John Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım

    Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta”

    Hürser Tekinoktay: “Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta”

    Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlıyor

    Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlıyor

    Sıradaki Haber