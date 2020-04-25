Beşiktaş, Jimmy Cabot'ın peşinde! Bonservissiz...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kontratı biten oyunculara yönelmeye devam ediyor.

France Football'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde oyuncu özellikleriyle Mathieu Valbuena'ya benzetilen 1.64 boyundaki Cabot ile başta Marsilya olmak üzere birçok Fransa Ligue 1 takımı da ilgileniyor.

Bu sezonki istatistikleri ile Ligue 2'nin en çok başarılı dribling yapan oyuncusu olan Cabot'nun transferi için Beşiktaş'ın en öne çıkan, en istekli takım olduğu belirtiliyor.

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