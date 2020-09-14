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14.09.2020 - 15:42 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Salvadores'i renklerine kattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Crystal Bradford ile Angela Salvadores'i transfer etti.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Salvadores'i renklerine kattı
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Crystal Bradford ile Angela Salvadores'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, ABD'li forvet Bradford ile İspanyol oyun kurucu Angela Salvadores'i transfer etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi 27 yaşındaki ve 1,83 metre boyundaki Bradford, geçen sezon İsrail'in Maccabi Bnot Ashdod ekibinde forma giydi. Siyah-beyazlı ekibin bir diğer transferi 23 yaşındaki ve 1,78 metre boyundaki Salvadores ise son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımında görev aldı.

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