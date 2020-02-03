Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı için Corendon Airlines ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Corendon Airlines, 2019-2020 sezonu boyunca logosu ile Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı'nın formalarında yer alacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm branşları sponsorluk anlaşmalarıyla desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Kadın basketbol takımında sportif başarı elde etmek istediklerini aktaran Çebi, "Beşiktaş'ımızda 2019 yılında başlayan değişimi 2020'de de devam ettireceğiz. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak her branşta hak edilen başarıyı elde etmek için Beşiktaş değerlerinden taviz vermeden, her zaman sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Corendon Airlines ile imzaladığımız bu sponsorluk anlaşması, bu anlamda çok kıymetli. Öncelikle Türk sporuna kattıkları değer için kendilerine teşekkür ederim. Biz, her spor dalında sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olacağız. Bu misyon, tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. Corendon Airlines'ın desteğiyle Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı'mız da bu doğrultuda ilerleyecek. Birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "2019 yılı, şirketimiz açısından her alanda çok başarılı bir yıl oldu. Yıl içerisinde spor sponsorluklarımıza da ivme kazandırdık. Türk sporunun saygın kulüpleri ile iş birlikleri gerçekleştirdik. Sponsorluk anlaşmalarımıza Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı ile devam ediyoruz. Türk spor tarihinde çok önemli bir yere sahip Beşiktaş Kulübü ile bir arada olmak, bize mutluluk ve gurur veriyor. Kendileri ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların Türk kadın basketboluna büyük değer katacağına inanıyoruz."

Öte yandan Corendon Airlines, sponsorluk anlaşmasını "Kartallar Hep Yüksekten Uçar" lansman filmi ile duyurdu.

Siyah-beyazlı takımın oyuncusu Bahar Çağlar'ın bir kartal gibi uçarak Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldiği lansman filminde, kartal belgesellerine atıfta bulunuluyor ve Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı oyuncularının rakiplerini bir kartal gibi geçtiği anlatılıyor. Tüm oyuncuların yer aldığı lansman filmi, dijital mecralarda da yayınlanmaya başladı.