BeÅŸiktaÅŸ KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§Ä± Kovid-19 sebebiyle ertelendi

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, siyah-beyazlÄ± kadÄ±n voleybol takÄ±mÄ±nÄ±n 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± Sistem9 YeÅŸilyurt KulÃ¼bÃ¼ndeki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KadÄ±n voleybol takÄ±mÄ±mÄ±z ile Sistem9 YeÅŸilyurt SK arasÄ±nda 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanmasÄ± planlanan Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, Sistem9 YeÅŸilyurt KulÃ¼bÃ¼ndeki Kovid-19 vakalarÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu tarafÄ±ndan ileri bir tarihe ertelenmiÅŸtir. Sistem9 YeÅŸilyurt Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Kovid-19 PCR testi pozitif sonuÃ§lanan sporcularÄ±na geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletir, acil ÅŸifalar dileriz." denildi.