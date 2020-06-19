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19.06.2020 - 18:10 |

BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Denizli'de! Ä°ÅŸte kadroda yer alan isimler...

SÃ¼per Ligâ€™in 28. haftasÄ±nda Yukatel Denizlispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ Denizli'ye geldi.Â Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda, sakatlÄ±klarÄ± bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan TokÃ¶z kadroda yer almadÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Denizli'de! Ä°ÅŸte kadroda yer alan isimler...
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BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Ligâ€™in 28. haftasÄ±nda yarÄ±n Yukatel Denizlispor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Denizli'ye geldi.Â 

Ä°stanbul'dan Ã¶zel uÃ§akla Ã‡ardak HavalimanÄ±'na gelen BeÅŸiktaÅŸ kafilesini, Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri karÅŸÄ±ladÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ±lar, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda taraftarlarÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± havalimanÄ±ndan ayrÄ±larak, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda Pamukkale ilÃ§esindeki kalacaklarÄ± otele geÃ§ti.Â 

Bu arada Denizli BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bora Sever, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'yi Ã§iÃ§ekle karÅŸÄ±ladÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda, sakatlÄ±klarÄ± bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan TokÃ¶z kadroda yer almadÄ±.Â 

Yukatel Denizlispor ile BeÅŸiktaÅŸ yarÄ±n saat 21.00'de Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â 

Ä°ÅžTE BEÅžÄ°KTAÅž KADROSU

KarÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in bugÃ¼n Denizli'ye gelen BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadrosunda ÅŸu futbolcular bulunuyor:Â 

Ersin DestanoÄŸlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, Tyler Boyd, ErdoÄŸan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak YÄ±lmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, RÄ±dvan YÄ±lmaz, Kartal Kayra YÄ±lmaz, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

BeÅŸiktaÅŸ kafilesi Denizlide Ä°ÅŸte kadroda yer alan isimler...

BeÅŸiktaÅŸ YardÄ±m KampanyasÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±

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Konyaspor'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na özel 'MinnettarÄ±z' pankartÄ±...
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