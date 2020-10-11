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11.10.2020 - 16:34 |

Beşiktaş - Karagümrük maç sonucu: 5-2

Milli Takımlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Üst üste gollerden sonra durum Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 5-2 kazanmayı bildi.

Yukatel Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 2-2 sona ererken ikinci yarıda Beşiktaş coştu. Siyah-Beyazlılar Fatih Karagümrük'ü 5-2 mağlup etti.

mücadeleye Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan, Aboubakar 11'iyle başlayan Beşiktaş'ta golleri Cyle Larin (2) Atiba, Josef de Souza ve Aboubakar kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt Erdinç attı.

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