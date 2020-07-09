Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2

Süper Lig'in 31. haftasında üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Kevin Prince Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'da ise golleri 21. ve 29. dakikalarda Fode Koita attı.

Bu sonuçla Beşiktaş 53 puanla 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-2

GOLLER: 6' Tyler Boyd, 49' Kevin Prince Boateng (Beşiktaş) 21' ve 29' Fode Koita (Kasımpaşa)



İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak



Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1

28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.

29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Domagoj Vida'yı yedek soyundurdu.

Bu sezon biri kırmızı kart, biri de sakatlık olmak üzere 2 lig maçında görev yapamayan Vida, Kasımpaşa maçında da yedek kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında Enzo Roco ve Victor Ruiz ikilisini görevlendirdi.

30. haftada oynanan HES Kablo Kayserispor maçı kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yapan Sergen Yalçın, Vida'nın yanı sıra bir önceki hafta oynanan maçta forma verdiği Rıdvan Yılmaz ve Necip Uysal'ı da kulübeye çekti.

Caner Erkin 5 maç sonra onbirde

Savunmada revizyona giden teknik direktör Sergen Yalçın, defans hattının solunda Caner Erkin'e görev verdi.

En son Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada görev yapan ve pandemi sonrasında ilk onbirde maça başlayamayan tecrübeli oyuncu 5 maçlık aranın ardından kadroya geri döndü.

Sergen Yalçın, 4 maç üst üste savunmanın solunda görevlendirdiği Rıdvan Yılmaz'ı ise yedek soyundurdu.

Adem Ljajic, Umut Nayir ve Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı

Sergen Yalçın, tedavileri devam eden Adem Ljajic ve Umut Nayir'in yanı sıra kronik sakatlığı olduğunu açıkladığı Georges-Kevin N'Koudou'yu Kasımpaşa maçında kadroya almadı.

Beşiktaş'ta 5 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunurken, bu futbolcuların 5'i Kasımpaşa maçı kadrosunda yer aldı.

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida sarı kart görmeleri halinde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin