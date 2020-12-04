Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında bu akşam Vodafone Park'ta ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇRA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saa 19:30'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇİYOR

Beşiktaş-Kasımpaşa arasında oynanan maçlar genelde gollü geçiyor. Süper Lig'de Beşiktaş'a konu olduğu 18 maçta sadece birini kazanabilen Kasımpaşa 14 kez sahadan mağlup ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Kasımpaşa kalesine golü kapatamadı. Bu maçlarda toplam 43 gol atıldı.

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