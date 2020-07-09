Beşiktaş-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de son haftalara girilirken mücadelelerde nefes kesmeye devam ediyor. Başakşehir'in adım adım şampiyonluğa yürüdüğü Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılabilmek için birçok takımın mücadelesi devam ediyor. Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Kasımpaşa maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Maç öncesinde 50 puanla 7. sırada yer alan Siyah Beyazlı takım 3 puan alması halinde 4. sıraya yükselecek. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş-Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boateng, Nkoudou, Lens, Burak Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 22'sini siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. Beşiktaş rakibi ile sahasında oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, evindeki son 3 maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-2018 sezonunda 2-1, 2016-2017 sezonunda da 4-1 mağlup etti.