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01.07.2020 - 21:56 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların denge, kuvvet, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada çift kale maçın ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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