29.08.2020 - 17:20 |
Beşiktaş, kiralık giden oyuncularını resmen açıkladı
Beşiktaş genç futbolculardan Ahmet Gülay'ın Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat'ın Giresunspor’a; Abdullah Aydın'ın ise Altay'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, transfer çalışmaları kapsamında, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.
Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gülay, Aytemiz Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a, Abdullah Aydın ise Altay’a geçici transfer olmuştur.
Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
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