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24.06.2020 - 13:39 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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