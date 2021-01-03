Beşiktaş Kulübü'nden kınama

Beşiktaş Kulübü, Hes Kablo Kayserispor müsabakası sırasında yönetim kuruluna saldırıda bulunan kişileri kınadığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol Takımımızın Süper Ligin 16'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumunda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebiyi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir. Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."

Adnan Dalgakıran: Burası Patagonya değil

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş 2nci Başkanı Adnan Dalgakıran, maç sırasında Beşiktaşlı yöneticilerin locada saldırıya uğradığını söyledi.

"Başkanımıza, kulübümüze, hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" diyen Dalgakıran, şöyle konuştu: "Bu kulübe çok emek veren şu an hastanede olan Emre Kocadağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız da Covid-19a yakalandı. Başkanımız, birçok yöneticimiz hastalıkla mücadele ediyor. Şu an başkanımız ve asbaşkanımız Covid-19. Onlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşirler ve aramıza katılırlar. Kayserisporlu yöneticilere de teşekkür ediyoruz. Ancak, gerçekten burada çok vahim bir olay yaşandı. Maçın son dakikalarında olan gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı ve 2 arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal kendilerinden davacı oluyoruz. O Milletvekili ve kardeşinden davacıyız. Kamera kayıtlarını istedik. Gereken şekilde bütün takibimizi yapacağız. Bu ülkenin parlamentosunda, bu insanları temsil eden insanların sokak kabadayısı gibi loca basıp insanlarımızı dövmeye kalkmasını bu büyük camia bunun bedelini sorar ve soracağız da. Lütfen, tekrar rica ediyoruz. Başkanımız da fair-playdan bahsediyor, biz de hep bunu söylüyoruz. Bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de bu yönde devam etmeye kararlıyız. Ancak bu yönde saldırıda bulunanlar mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalı. Kayseri ve Kayserisporlu yöneticilere teşekkür ediyoruz bizi çok iyi ağırladılar. Konunun onlarla hiçbir alakası yok."