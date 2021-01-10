Beşiktaş kupa maçı ne zaman? Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de büyük başarı sergileyen Beşiktaş ile Rizespor, ZTK'da kupa için son kez karşı karşıya geliyor. Son 16 turda tek maç eleme sistemiyle oynanan maçı kazanan takım tur atlamış olacak. Siyah - beyazlı ekip ile Çaykur Rizespor beşinci turda rakiplerini mağlup etmişti. Beşiktaş - Rizespor maçı şifreli mi, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Rizespor ile gerçekleşecek maç 13 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta saat 20:45'de gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemi ise henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK son 16 maçı kapsamında iki takım da kıyasıya mücadele verecek. Karşılaşmanın kazananı bir üst tura yükselecek. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı çarşamba akşamı ATV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Maçın ZTK son 16 tur kadrosu açıklanmadı.