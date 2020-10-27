27.10.2020 - 15:20 | | İSTANBUL (AA) -
Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Tuncay Sevim
Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen, Ece Günesen)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Matea, Ceren Nur Domac, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Merve Cepni)
Setler: 17-25, 15-25, 25-15, 13-25
Süre: 87 dakika (23, 22, 21, 21)
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