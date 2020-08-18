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18.08.2020 - 22:35 |

Beşiktaş maçı öncesi PAOK Stoch ile yollar ayırdı!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PAOK'da Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş maçı öncesi PAOK Stoch ile yollar ayırdı!
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan PAOK'da ayrılık açıklandı.

PAOK, performansından memnun kalmadığı 30 yaşındaki eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetme kararı aldı. Stoch bu sene PAOK formasıyla sadece 15 maça çıkmış ve takımına 2 asistlik katkı vermişti. Selanik ekibi ayrılığı resmen de duyurdu. Stoch Fenerbahçe'ye 2010/2011 sezonu başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sezon sonu elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.

Beşiktaş maçı öncesi PAOK Stoch ile yollar ayırdı

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