Beşiktaş maçından sonra Leipzig'te deprem!

Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görmemesini maçın hakemine borçlu olan Naby Keita'yı ciddi şekilde eleştirdi.

Hasenhüttl, Keita'ya olan güvenini kaybettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Böyle durumlarda, bir hoca olarak, benim kime güvenip güvenmeyeceğimi görmem önemli. Kimin benim adamım olduğunu ve sahada bir diğeri için savaşıp savaşmayacağını anlamamıza yardım eder böyle durumlar. Bazı oyuncularım beni hayal kırıklığına uğrattı. Naby iyi değildi, kafası burada değildi. Buraya hazır değildi."

Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından baskısını artıran Leipzig'de Teknik Direktör Ralph Hasenhüttl, takımın en önemli isimlerinden olan ve sarı kartı bulunan, sertliği nedeniyle kırmızı kart görme ihtimali de yüksek görülen Keita'yı 29. dakikada oyundan almak istedi, ancak Timo Werner'in atmosferden rahatsız olması üzerine bu kararından vazgeçti.

Ralph Hasenhüttl, değişiklik tabelasında numarası kalmasına rağmen, Keita'nın yerine hücum hattının en önemli isimlerinden olan Timo Werner'i kenara çağırdı.

Liverpool ile anlaşmaya varan Naby Keita, 70 milyon euro bonservis bedeliyle sezon sonunda İngiliz ekibinin yolunu tutacak. (Sporx)