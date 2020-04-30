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30.04.2020 - 12:33 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Beşiktaş, Manisaspor'dan Bilal Budak ile el sıkıştı

TFF 3. Lig 1. Grup ekibinde forma giyen 17 yaşındaki Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

Beşiktaş, Manisaspor'dan Bilal Budak ile el sıkıştı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi.

Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Manisaspor'da 2014 yılında futbola başlayan Bilal Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig'de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal 2 kez fileleri havalandırdı. Hızı ve tekniği ile ön plana çıkan genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'un da devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transferde bir adım daha önde olduğu kaydedildi. 

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Beşiktaş, Manisaspordan Bilal Budak ile el sıkıştı

 

 

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