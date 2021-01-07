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07.01.2021 - 11:00 |

Beşiktaş Mario Mandzukic transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş transfer haberi... Çaykur Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın'ın "İlgileniyoruz" dediği Mario Mandzukic için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cyle Larin'in yükselen performansına karşın yıldız bir forvet için çalışmalar devam ediyor. 6-0'lık Çaykur Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın'ın "İlgileniyoruz. Şartlar uyarsa transfer olabilir" dediği Mario Mandzukic için İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Beşiktaş şu anda kulüpsüz olan Hırvat forvet ile görüşmelere başladı. 34 yaşındaki Mandzukic'in Siyah Beyazlılar'dan en kısa 2022'ye kadar sözleşme talep ettiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Wolfsburg gibi kulüplerde forma giydi. Mandzukic son olarak Juventus'tan Katar'ın Al Duhail kulübüne bedelsiz şekilde transfer olmuştu.

Beşiktaş Mario Mandzukic transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Mario Mandzukic transferi için görüşmelere başladı

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