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20.11.2020 - 10:33 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Süper Lig'in 9. haftası dev maça sahne olacak: Beşiktaş-Medipol Başakşehir... Kırmızı kartla cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine kalede Utku Yuvakuran görev alacak.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

Ersin Destanoğlu cezalı

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak.

Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Savunma sıkıntılı

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu.

Yarına kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehiri konuk edecek

 

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