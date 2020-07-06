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06.07.2020 - 08:01 | | SABAH

Beşiktaş, Mensah transferini bitirmek için görüşmelere başlıyor!

Beşiktaş, Emre Demir ve Bernard Mensah için başkanlar düzeyinde pazarlık masasına oturuyor. Daha önce yaptığı öneri geri çevrilen siyah-beyazlılar, bugünkü görüşmeye yeni bir kozla gidecek. Yönetim, kadrolarında yer alan bazı futbolcuları da Kayserispor'a önerecek.

Beşiktaş, Mensah transferini bitirmek için görüşmelere başlıyor!
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Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Kayseri'ye giderek sarı-kırmızılı kulüple Emre Demir ve Bernard Mensah için transfer görüşmesinde bulunmuştu. Tarafların bugün oynanacak maç öncesi bu kez başkanlar düzeyinde konuyu görüşeceği öğrenildi. Emre'ye karşılık 1.5 milyon Euro ve sonraki satışından %50 pay, Mensah'a karşılık da 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlılar, Kayseri'nin önüne yeni bir teklifle çıkacak.

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Beşiktaş, Mensah transferini bitirmek için görüşmelere başlıyor

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MEHMET ERAY DA GÜNDEME GELECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile buluşmasında daha önce yapılan önerinin yanı sıra takasta değerlendirilecek isimleri de masaya getireceği ifade edildi. Toplantıda Mehmet Eray Özbek'in durumu da görüşülecek. Beşiktaş, geleceğe yönelik yapılanma kapsamında sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Mehmet Eray'a talip olmuş ancak taraflar anlaşma zemini bulamamıştı.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 16 yaşındaki Emre Demir, 13 maçta 1 golle oynadı. 25 yaşındaki Bernard Mensah, bu sezon sarı kırmızılı takıma 25 maçta 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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