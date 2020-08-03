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03.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş N’Sakala ve Welinton’u sağlık kontrolünden geçirecek!

Beşiktaş, N’Sakala ve Welinton ile sağlık kontrollerinin ardından anlaşma imzalayacak.

Beşiktaş N’Sakala ve Welinton’u sağlık kontrolünden geçirecek!
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Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri başlıyor. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’dan bedelsiz transfer edilen Fabrice N’Sakala ve Fatih Aksoy’un bonservisine karşılık kadroya katılan Welinton’u kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçirecek. N’Sakala ve Welinton sağlık kontrollerinin ardından ıslak imzayı atacak. Kartal’da yeni transferlerin ve kiralıktan dönen oyuncuların da katılacağı yeni sezon hazırlıkları 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Beşiktaş N’Sakala ve Welinton’u sağlık kontrolünden geçirecek

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