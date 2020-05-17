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17.05.2020 - 23:26 | | Fanatik

Beşiktaş, N'Skala transferini bitirdi!

Beşiktaş, Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, N'Skala transferini bitirdi!
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Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.

Yıllık 800 bin euro

Siyah beyazlılar, 3 senelik anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki sol bek ile sezon sonu resmi sözleşme imzalayacak.

N’Sakala, Beşiktaş’tan 800 bin Euro kazanacak. Oyuncunun Alanyaspor’la sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyecek.(Vuvuzelasports)

Beşiktaş, NSkala transferini bitirdi

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