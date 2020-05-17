17.05.2020 - 23:26 | | Fanatik
Beşiktaş, N'Skala transferini bitirdi!
Beşiktaş, Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.
Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.
Yıllık 800 bin euro
Siyah beyazlılar, 3 senelik anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki sol bek ile sezon sonu resmi sözleşme imzalayacak.
N’Sakala, Beşiktaş’tan 800 bin Euro kazanacak. Oyuncunun Alanyaspor’la sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyecek.(Vuvuzelasports)
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki 7 Büyüleyici Anı