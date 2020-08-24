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24.08.2020 - 15:46 |

Beşiktaş PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK'un konuğu oluyor. Kara Kartal ilk maçta avantajlı bir skor elde edip kendi evinde işi bitirmek istiyor. Taraftar sabırsız ve Beşiktaş PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor.

Beşiktaş PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türk futbolseveler özellikle de siyah-beyazlı renklere gönül verenler bu soruya cevap arıyor. İşte maça dair ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş PAOK maçı 25 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'de Stadio Toumbas Stadı'nda oynanacak. Mücadele Kanal D'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off’ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK’a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius’un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş’ın yeni transferleri Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

 

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