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24.08.2020 - 21:58 | | DHA

Beşiktaş PAOK öncesi taktik çalıştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş PAOK öncesi taktik çalıştı!
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda, PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5e 2 çalışması, dar alanda oyun ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın TSİ 21.00de Yunanistan'ın PAOK ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak. Siyah beyazlılar maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş PAOK öncesi taktik çalıştı

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