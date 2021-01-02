Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'ya kaybetti: 84-72

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Beşiktaş'ı 84-72 yendi. Pınar Karşıyaka 15. hafta sonunda 12. galibiyetini elde etti. Maça Beşiktaş 4-0'lık seriyle başlasa da oyunun kontrolünü eline geçiren Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü elinde tutan konuk ekip, soyunma odasına da 11 sayılık farkla önde girmeyi başardı: 34-45. Üçüncü periyotu da 67-54 önde geçen İzmir ekibi, salondan 12 sayı farkla galip ayrıldı: 72-84.

Beşiktaş: 72 - Pınar Karşıyaka: 84

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Serdar Ünal, Sinem Tetik

Beşiktaş: Şehmus Hazer 17, Blackmon 8, Johnson, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 20, Egehan Arna 9, Berry 6, Sadık Emir Kabaca 5, Ömer Yasir Küçük 5, Furkan Haltalı 2

Pınar Karşıyaka: Semih Erden 3, Onuralp Bitim 7, Taylor 11, Henry 8, M'Baye 28, Morgan 16, James Metecan Birsen 5, Kennedy 4, Yunus Emre Sonsırma 2, Mahir Ağva, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 17-26

Devre: 34-45

3. Periyot: 54-67

Beş faulle çıkan: Sadık Emir Kabaca 25.52 (Beşiktaş)